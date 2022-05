Sarrezwerge in Wanzleben feiern Geburtstag

Die Kinder in der Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ haben am 30. Mai 2022 Kita-Geburtstag gefeiert.

Wanzleben - Dabei wurden sie vom Entertainers Andy Trillhase bestens unterstützt. Er besucht die Sarrezwerge inzwischen regelmäßig und weiß sie stets zu unterhalten. Auch dieses Mal waren die Knirpse aufgeregt bei der Show mit dabei. Unter anderem hat Andy Trillhase seine Zaubertricks ausgepackt und die Kinder zum Mitmachen angeregt. „Die Kinder waren schlichtweg begeistert“, sagt Kita-Leiterin Marion Liehr. „Wir feiern noch eine ganze Woche lang, so auch am Kindertag.“ An dem Tag werden Wettspiele organisiert. Am Freitag ist der Tag des Lieblingsspielzeugs.