Schmierereien an Friedhofskapelle in Wanzleben

Wanzleben (cc) - Mitarbeiter der Stadt wanzleben haben am gestrigen Tag Schmierereien an der Wand der Friedhofskapelle, wie auch in der näheren Umgebung entdeckt. Dabei handelt es sich um Symbole, die in der Satanistenszene gebräuchlich sind. Ein hingeschmiertes Pentagramm und dazu die Zahlenkombination „666“ deuten jedenfalls auf diesen Hintergrund hin. Bauamtsleiter Olaf Küpper ist darüber stinksauer. „Das kann doch echt nicht wahr sein“, sagt er. „Nicht einmal vor dem Friedhof wird haltgemacht.“ Die Polizei wurde sofort von der Verwaltung in Kenntnis gesetzt und eine Anzeige eingereicht. „Entsprechende Bilder reichen wir nach“, sagt Küpper. „Es ist so ziemlich alles beschmiert worden, was ging. Nur vor Gräbern wurde noch einmal halt gemacht.“