Großbrand im Sülzetal Schock bei Bikern in Osterweddingen: Clubhaus steht in Flammen

Ortsausgang von Osterweddingen: Dort ist das Clubhaus des „Born to be wild Motorradcub Midland“ zu finden. Was ein riesieges Feuer dort angerichtet hat und wie die Biker sich jetzt fühlen.