Auch in diesem Jahr gibt es im Zentrum von Wanzleben wieder ein vorweihnachtliches Spektakel. Daran beteiligen sich etliche Vereine und Institutionen.

So wird der Weihnachtsmarkt in Wanzleben

Tradition in der Börde

Die Kinder aus der Stadt haben den Weihnachtsbaum am gestrigen Mittwoch geschmückt.

Wanzleben. - Der Weihnachtsmarkt in Wanzleben findet am Sonntag, 15. Dezember, auf dem Markt statt. Wer ist in diesem Jahr dabei?