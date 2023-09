Altenweddingen - Nach einer eher durchwachsenen Saison wurden am 1. September im Freibad Altenweddingen die Pumpen abgestellt. Das sonnige Wetter sorgte für einen guten Besuch des Freibades, sowohl aus dem Sülzetal als auch aus vielen umliegenden Orten. In dieser Badesaison kamen knapp 13000 Gäste ins Freibad. Gemeindeverwaltung und Förderverein sind trotz der geringeren Gästezahlen gegenüber den Vorjahren aufgrund der Witterungsverhältnisse mit dem Ergebnis zufrieden.

Die Altenweddinger Bademeister brachten 46 Kindern das Schwimmen bis zum Seepferdchen bei. Sie nahmen diverse Prüfungen für verschiedene Schwimmstufen ab. „Wir bedanken uns bei unseren Badegästen und freuen uns, wenn sie uns im nächsten Jahr wieder besuchen“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Bernd Obermeier, gegenüber der Redaktion.

„Schwimmbäder sind ganz wichtig. Wir möchten nicht, dass Menschen ertrinken, nur weil sie nicht die Möglichkeit hatten, das Schwimmen im geschützten Raum und unter fachkundiger Aufsicht zu erlernen. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern der beiden Fördervereinen in Altenweddingen und Langenweddingen für ihr Engagement bedanken“, betont der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), vor dem Hintergrund dieser Zahlen.

Vor dem Saisonstart wurden nach einem Arbeitseinsatz des Fördervereins zur Beseitigung von Laub und der Pflege der Heckenumrandung die folgenden Arbeiten zur Inbetriebnahme des Freibades durch die Mitarbeiter des Gemeinde-Bauhofes durchgeführt. Sie wurden in die technischen Anlagen eingewiesen und erhalten regelmäßig Schulungen.

„Bei den Anlagen treten jährlich auch immer wieder kleine Mängel auf. Hier müssen kurzfristig praktikable Lösungen gefunden werden. Nur so können wir unser Freibad pünktlich zum Saisonbeginn eröffnen“, erklärt Obermeier gegenüber der Volksstimme, „solche kleinen Mängel bleiben bei einer Anlage, die schon mehr als 20 Jahre ohne wesentlich neue Anlagenteile laufen muss, nicht aus.“

Die beiden Bademeister haben sich in den letzten Jahren gut in die Technik eingearbeitet und bilden zusammen ein gutes Team für das Freibad Altenweddingen. So gelang es auch in diesem Jahr wieder, dass pünktlich am Donnerstag, 1. Juni, dem Kindertag, die Schüler und Lehrkräfte der Grundschule Altenweddingen um 10 Uhr im Freibad ankamen, in die Badebekleidung schlüpften und nach den Worten von Ortsbürgermeister Reinhard Schwarzenau (SPD), motiviert durch den Bademeister Jens Hempel, in das frische Badewasser sprangen. Hempel konnte die Kinder den ganzen Vormittag über mit Wasserspielen bei Laune halten.

Am Sonntag, 2. Juli, feierte der Förderverein des Freibads Altenweddingen sein Kinder- und Familienfest. Erneut führte Bademeister Jens Hempel durch den Tag. Neben einigen Ständen zum Basteln und Malen gab es eine Hüpfburg und eine Bude mit Zuckerwatte. „Beliebt waren die Aktionen im Wasser, zu denen Hempel die Kinder und Jugendlichen anstachelte. Sie sorgten auch bei den Zuschauern für viel Interesse“, blickt der Vorsitzende Bernd Obermeier zurück.

Das Team rund um Bademeister Jens Hempel passt bei den verschiedenen Aktionen am Beckenrand immer gut auf. Foto: Udo Mechenich

Ein Höhepunkt in der Altenweddinger Badesaison 2023 war, dass nach mehr als 20 Jahren der langjährig tätige Neptun, Christian Lamprecht, der aus Berlin angereist war, sich wieder angemeldet hatte. Mit seinem Gefolge war er erschienen, um diverse Wassertaufen vorzunehmen.

Am Freitag, 7. Juli, zwei Tage nach Ferienbeginn, fand die School-out-Party der Schulsozialarbeiter der AWO-Netzwerkstelle zusammen mit dem Förderverein des Freibades statt. Discjockey Frankie legte die Musik. Die Jugendlichen badeten, klönten, holten sich einen fruchtigen Cocktail oder übten mit Hanna von der Tanzschule Dance CompleX eine Hip-Hop-Chorographie ein.

Ab Mitte Juli wurde den Gästen im Freibad Altenweddingen eine Wassergymnastik angeboten. Sie stieß auf viel Resonanz. Bis zum Abschluss der Saison gab es dieses Angebot. Obermeier: „Alle haben sich darauf verständigt, dass die Wassergymnastik auch im nächsten Jahr wieder angeboten werden soll.“