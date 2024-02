Dunkle Zeiten auf dem Marktplatz Straßenbeleuchtung in der Börde: Warum Seehäusern jetzt auf dem Markt ein Licht auf geht

Mit dem Rathausverkauf in Seehausen ist es auf dem Markt in Seehausen dunkel geworden. Der Grund: Eine am Haus angebrachte Straßenlaterne wurde unbeabsichtigt mitveräußert. Das fiel den Stadtverantwortlichen aber erst viel später auf. Wie sieht nun die Lösung aus?