Sülldorf. - Ein Arbeitseinsatz fand auf dem Spielplatz an den Bushaltestellen in Sülldorf statt. Aufgerufen hatte dazu der Heimatverein der Ortschaft.

„Wir haben das Gelände rings um den Hexenberg an der Sülldorfer Festhalle und die Blumenwiese in der Nähe des Kindergartens in Ordnung gebracht und Stauden gepflanzt. Hauptsächlich kümmerten wir uns aber um den Spielplatz an den Bushaltestellen und befreiten die Sandflächen rund um die Spielgeräte von Quäken und Unkraut. Einige von uns waren auch unterwegs und sammelten Müll auf, zum Glück ist unser Ort aber sehr sauber“, meinte Kerstin Gruetz, Ortsbürgermeisterin von Sülldorf und Mitglied des Heimatvereins.

Nur wenige aus dem Ort

Derzeit hat der Ortsteil der Gemeinde Sülzetal knapp 400 Einwohner. „Es ist enttäuschend, dass davon so wenig zum Arbeitseinsatz gekommen sind. Die fehlten einfach, das ist sehr schade. Wenn wir nicht die Unterstützung des unweit gelegenen Amazon gehabt hätten, das im Rahmen des Amazon-CleanUp-Days zehn Helfer stellte, hätte es trübe ausgesehen. Die haben uns unheimlich geholfen, haben die fehlende Dorfbevölkerung wieder wettgemacht“, resümierte Gruetz.

Ziel des Sülldorfer Heimatvereins mit seinen rund 50 Mitgliedern ist es, das kulturelle Leben im Dorf aufrechtzuerhalten und das Leben an sich in der Ortschaft attraktiver zu gestalten. Basis für den Verein ist ein kleines Museum mit Ausstellungsstücken über das ländliche Leben aus der Region. Zu sehen sind hier unter anderem Bördetrachten sowie Zeitzeugnisse und Fotos aus der Sülldorfer Geschichte.

Nächste Termine des Vereins sind eine aufgrund fehlender Heizmöglichkeiten nachgeholte Frauentagsfeier am 27. April in der Festhalle, die Einweihung der Gedenksäule der Familie von Angern mit einem kleinen Straßenfest am 1. Mai ab 15 Uhr, die Einweihung der neuen Sülldorfer Orgel in der Kirche am 4. Mai und eine Herrentagsfeier am 9. Mai in der Festhalle.

„Unsere Schalmeienkapelle feiert außerdem vom 23. bis 25. August ihr 60-jähriges Bestehen. Am 8. September gibt es dann einen Flohmarkt an der Festhalle“, blickte die Ortsbürgermeisterin voraus.