Bei der Kick-Off Veranstaltung zum Jugendstadtrat im Wanzleber Gymnasium werden erste Ideen gesammelt und Probleme diskutiert. Schulsozialarbeiterin Heike Sachse erklärt zudem, warum politische Teilhabe für Jugendliche wichtig ist.

In Wanzleben fand die Kick-Off-Veranstaltung für den Jugendstadtrat statt. Mit dabei waren Schulsozialarbeiterin Heike Sachse (von links), Hauptamtsleiter Christian Filly, die ehemalige Schülerin des Gymnasiums Jo Horenburg, der Leiter der Makerthek Manfred Gramer und Bürgermeisterin Grit Matz (CDU).

Wanzleben - Die Stadt Wanzleben-Börde will jungen Menschen künftig mehr Gehör verschaffen: Jetzt fand die erste Kick-Off-Veranstaltung zur Gründung eines Jugendstadtrates statt. Ziel ist es, den Blick der Jugendlichen mit aufzunehmen und ihnen ein Mitspracherecht zu geben.