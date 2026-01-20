Stimme für die Jugend Teenager sollen die Zukunft mitbestimmen: Wanzleben gründet Jugendstadtrat
Bei der Kick-Off Veranstaltung zum Jugendstadtrat im Wanzleber Gymnasium werden erste Ideen gesammelt und Probleme diskutiert. Schulsozialarbeiterin Heike Sachse erklärt zudem, warum politische Teilhabe für Jugendliche wichtig ist.
20.01.2026, 08:00
Wanzleben - Die Stadt Wanzleben-Börde will jungen Menschen künftig mehr Gehör verschaffen: Jetzt fand die erste Kick-Off-Veranstaltung zur Gründung eines Jugendstadtrates statt. Ziel ist es, den Blick der Jugendlichen mit aufzunehmen und ihnen ein Mitspracherecht zu geben.