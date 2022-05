TSV Wefensleben bastelt weiter am Fitnessprogramm für die Sporthalle

Petra Schumann und Torsten Fieseler im Technikraum, wo die Heizanlage erneuert und erweitert wurde. Die Verrohrung in der Halle selbst blieb und bleibt vorerst unangetastet.

Wefensleben - Bauangelegenheiten zu regeln und zu realisieren, ist aktuell schon fast eine Kunst. Das hat auch der Wefensleber Sportverein TSV durchlebt. Geduld ist gefragt sowie die Bereitschaft, auch mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen als zunächst gedacht. Nicht unbedingt optimale Bedingungen, „aber man muss sich damit arrangieren oder es passiert im schlimmsten Fall gar nichts mehr“, meint TSV-Vorsitzender Torsten Fieseler und ist froh darüber, „dass wir in die Lage versetzt wurden, diese ersten Bauphasen in der Turnhalle zu meistern.“