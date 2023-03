Sechs Mannschaften der unterschiedlichen Standorte der Lebenshilfe sind in der Sporthalle Seehausen zum sportlichen Wettstreit angetreten. Tischtennis stand auf dem Programm.

Turnier in Seehausen als Einstimmung auf Special Olympics

Die Sportler machen sich in Seehausen vor dem Turnier gemeinsam warm.

Seehausen - Kürzlich hat die Lebenshilfe Ostfalen in der Seehäuser Sporthalle das erste Tischtennisturnier für Special Olympics in Sachsen-Anhalt veranstaltet. Diese Special Olympics sind für Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedenen Sportarten gedacht.