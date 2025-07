Kinder aus der gesamten Region üben in Seehausen eine ganze Woche lang für eine besondere Vorstellung. Die Aufführung in der Laurentiuskirche wird vom Publikum regelrecht gefeiert.

Überraschend: Gesellschaftskritik beim Musical in der Seehäuser Laurentiuskirche

Das Kindermusical „Die Schöpfung“ haben in der Seehäuser Laurentiuskirche Kinder und Jugendliche aus der Region aufgeführt. Das Bühnenbild und die Kostüme wurden dafür selber angefertigt.

Seehausen. - Ein echtes Musical in der Kirche? Das ist neu für Seehausen. Dementsprechend viele Besucher sind in die Kirche gekommen. Die bekamen dann – gut verpackt – feinsinnige Gesellschaftskritik zu hören. Und die hatte es durchaus in sich.