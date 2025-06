Sicherheitsproblem in Börde-Kita Überraschung: Kinder schlüpfen durch einen maroden Zaun in Seehausen

Ein beschädigter Zaun am Gelände der Kindertagesstätte „Seesternchen“ in Seehausen versetzt die Eltern in Aufregung. Die Einheitsgemeinde Wanzleben reagiert jetzt.