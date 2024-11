Schwerer UNfall in der Börde Schwer beladener Lkw kracht in ein Haus in Remkersleben

Ein Auto und ein Lkw sind am frühen Samstagmorgen in Remkersleben kollidiert. Daraufhin kippte der voll beladene Laster um und krachte in ein Wohnhaus. Zwei Personen wurden schwer verletzt.