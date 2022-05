Unterhaltungsverband Untere Bode muss sich um 500 Kilometer Gewässer kümmern

Stärker wucherndes Schilf, zu dicht am Graben gepflanzte Bäume oder bestellte Felder bis an die Grabenkante erschweren die Arbeit des Unterhaltungsverbandes „Untere Bode“. Dieser ist in drei Landkreisen für die Unterhaltung von mehr als 500 Kilometern Gewässer verantwortlich.

In diesem Jahr werden auch Arbeiten am Schaftalgraben in Peseckendorf ausgeführt. Dieser Graben ist ein wichtiger Zufluss für die Schlossteiche des Peseckendorfer Parks.

Oschersleben/Wanzleben/Borne - Welch verheerende Kraft Wasser und Schlamm haben können, zeigten die Unwetter auch in unserer Region. Bäche und Gräben konnten die Wassermassen nicht aufnehmen, sind beispielsweise in Beckendorf oder Ottleben über die Ufer getreten. Deshalb kommt der Unterhaltung dieser Gräben, der sogenannten Gewässer II. Ordnung , eine besondere Bedeutung zu. Diese Aufgabe übernimmt rund um Wanzleben-Börde und Oschersleben unter anderem der Unterhaltungsverband „Untere Bode“ (UHV) . Dieser wurde übrigens vor 30 Jahren in Wanzleben gegründet und hat heute seinen Sitz in Borne im Salzlandkreis.