Eine Domersleberin sammelt Spenden für das Tierheim in Satuelle. Die Benefizaktion läuft noch bis zum Ende des Monats. Was verbirgt sich hinter dem besonderen Anliegen?

Domersleben. - Eigentlich hat sich Beatrice Noczynski im März erst selbständig gemacht mit ihrem „Herzallerliebst“, einem Angebot für Workshops zum Binden und Gestalten von Kränzen, Gestecken und ähnlichen Dingen. Jetzt hat sie eine besonderen Benefizaktion für Tiere gestartet.

„Ich habe in der Volksstimme von der Not des Tierheims in Satuelle gelesen“, erzählt sie. Da kam ihr auch gleich die Idee, die Tierschützer zu unterstützen – und zwar mit einer Aktion, die über ihr Kleinunternehmen „Herzallerliebst“ laufen soll. Kunden können bei der Domersleberin handgemachte Kränze erwerben und auch Workshops besuchen. Der Erlös daraus soll in diesem Monat komplett an das Tierheim gehen. Zudem nimmt sie Futterspenden aber auch Geld für das Heim an.

Auf Wunsch holt sie Futterbüchsen auch ab, „Seit Beginn der Aktion ist die Resonanz recht groß“, schätzt sie ein. „Bislang habe ich in den sozialen Medien und im Bekanntenkreis dafür Werbung gemacht.“ Letztlich bekommen die Käufer auch eine eigens angefertigte Urkunde für die gute Tat mit auf den Nachhauseweg.

Die Wirtschaftsräume für das Kleingewerbe befinden sich auch direkt in den heimische Kellerräumen. Hier finden auch die angepeilten Workshops statt. Sie sind für Sonnabend, 27., und Sonntag, 28. Juli geplant und es gibt auch schon die ersten Anmeldungen. Die Kursgebühr von 50 Euro pro Person soll in die Spende an das Tierheim einfließen.

Wobei das Geld den kompletten Kurs und die Materialien beinhaltet. Meldungen können über die Internetseite „Herzallerliebst.eu“ abgegeben werden. „Je mehr Leute mitmachen, desto mehr kann ich am Ende als Erlös übergeben“, sagt sie. Zudem läuft der Kranzverkauf auf Hochtouren.

Urkunden für die gute Tat

Es haben sich schon etliche Leute die begehrte Urkunde gesichert, zu der es auch auf Wunsch ein persönliches Bild gibt. So hat die Familie Constantin aus Klein Wanzleben schon von dem Angebot gebrauch gemacht und Mutter Jessica und ihr Sohn Lennart posieren stolz auf einem Erinnerungsfoto. Aber auch die Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde, Grit Matz (CDU), hat sich schon einen Kranz liefern lassen und unterstützt die Aktion.

Jessiva Constantin und ihr Sohn Lennart aus Klein Wanzleben beteiligen sich an der Aktion. Foto: Beatrice Noczynski

Aber, warum macht Beatrice Noczynski das alles? „Wir haben vor 15 Jahren einen Hund aus dem Tierheim in Satuelle aufgenommen“, erzählt sie. Schon seinerzeit hatte sie großen Respekt vor der Arbeit der Tierschützer bekommen und jetzt will sie sie unterstützen – etwas zurückgeben. Die Benefiz-Aktion ist außerdem mit der Leiterin des Tierheims, Kathrin Behrends, abgesprochen.

Soziale Kontakte und gegenseitige Hilfe sind der Familie in alltäglichen Leben sehr wichtig. Das kommt schon in der eigentlichen Berufung von Beatrice Noczynski zum Ausdruck. Sie betreut vier Pflegekinder, das Gewerbe macht sie quasi nebenher. Auch dabei setzt sie auf persönliche Kontakte, wenn sie das Generationenbasteln anbietet, mit Kursteilnehmern ins Gespräch kommt, mit Hortkindern in den Ferien bastelt oder aber beim Erstellen von Brautkränzen und in der Trauerbegleitung. Zudem ist die Domersleberin in Schulfördervereinen und dem Bibliotheks-Förderverein aktiv, außerdem ist sie Mitglied im Wanzleber Schachzirkel.