In Wanzleben sind unbekannte Täter in eine Halle eingebrochen, haben Bücher angezündet und Feuerlöscher entleert. Die Polizei ermittelt.

Wanzleben (dpa) l In einer Turnhalle in Wanzleben (Landkreis Börde) haben Unbekannte randaliert. Sie drangen gewaltsam in die Halle ein, zündeten Bücher an, leerten einen Feuerlöscher und verschütteten Saft, wie die Polizei am Dienstag in Haldensleben mitteilte.

In der oberen Etage wurde ein Gymnastikraum verwüstet. Die Tat soll über das Wochenende geschehen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.