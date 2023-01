Um diese Schriftzeichen an einem Wohnblock in der Großen Gartenstraße anzubringen, ist der oder sind die Täter sogar auf das davorstehende Gerüst geklettert.

Wanzleben - Fassungslosigkeit herrscht Tage in der Stadt Wanzleben. Nach einem nächtlichen Feldzug eines oder mehrerer Unbekannter prangte am vergangenen Wochenende plötzlich riesengroß – über drei Gerüststockwerke – ein Schriftzug mit den Buchstaben FCM an einem Haus in der Großen Gartenstraße, das die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben (Wobau) gerade sanieren lässt.