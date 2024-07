Den Hofladen der Agrargenossenschaft in Dreileben gibt es schon acht Jahre. Hier können sich die Einwohner und die Leute aus der Umgebung versorgen.

Dreileben. - Praktisch von Anfang an ist Anja Ruloff dabei. Sie sorgt dafür, dass es in dem kleinen Laden an der Bahnhofstraße rund läuft. Seit kurzem ist das Sortiment noch einmal aufgestockt worden.