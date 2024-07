Wackersleben. - Als überaus gelungen erachtet der Wackersleber Schützenverein seinen diesjährigen Schützenkommers. „Das Fest war ein voller Erfolg“, resümiert Vereinssprecher Kenny Mikolajewski. Für ihn selbst spielt auch eine ganz persönliche Note in die Bilanz hinein, denn Mikolajewski wurde zum Schützenkönig 2024 gekrönt. Den großen Rahmen allerdings erachtet er als noch wesentlicher: „Die ganze Veranstaltung erfreute sich großer Beliebtheit unter den Bürgern. Das Wochenende und die gesamte Schießwoche waren geprägt von hervorragender Organisation, spannenden Wettkämpfen und einer hohen Besucherzahl.“

All dies mündete in einen stimmungsvollen Frühschoppen im Kaisersaal, wobei das Barneberger Schalmeienorchester mit einer besonderen „Tischmusik“ aufwartete. Kenny Mikolajewski: „Das war nochmal ein besonderes Highlight, wie auch zuvor der große Festumzug mit dem Schalmeienorchester, an dem sich zahlreiche Schützenvereine aus der Region beteiligten. Mit ihren prächtigen Uniformen und imposanten Fahnen zogen sie durch die Straßen – ein prächtiges Bild.“

Spannende Wettbewerbe

Die Schießsporttage im Vorfeld entwickelten einen spannenden Verlauf. „Insbesondere die aktiven Schützenbrüder und -schwestern demonstrierten hohe Präzision und Konzentration, was zu zahlreichen beeindruckenden Ergebnissen führte“, schätzt Mikolajewski ein. Neben ihm mit der Königskette für die Damen geehrt wurde bei der Proklamation schließlich Samira Bathels als neue Schützenkönigin. Der diesjährigen Majestätenfamilie gehören außerdem an: Jugendkönig Lasse Budnowski, Kinderkönig Emil Touschek, Volkskönigin Claudia Kaiser, Pusterohrkönigin Merle Laas, Midtjyllandkönig Michael Ilsmann sowie das Team „Kaiser“, das sich den Mannschaftspokal des Bürgermeisters sicherte.

Die – nicht ganz komplette – Wackersleber Königsfamilie 2024 mit Fahnenträgern und Vorstandsvertretern. Foto: Schützenverein Wackersleben

„Neben den sportlichen Wettbewerben boten das Programm auch zahlreiche Gelegenheiten zum geselligen Beisammensein“, betont Kenny Mikolajewski den dorflebendigen Charakter des Schützenfestes. „Ein besonderer Dank gilt hierbei den Organisatoren und freiwilligen Helfern, die durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Hingabe zum Gelingen des Schützenkommers beigetragen haben. Ohne ihr Engagement wäre ein solch reibungsloser Ablauf der Veranstaltungen einfach nicht möglich.“

Lebendige Tradition

Mit ihrem diesjährigen Kommers hätten die Wackersleber Schützen einmal mehr gezeigt, „wie lebendig und bedeutend die Schützentradition in unserer Region ist.“ Das Fazit des Vereins: „Die Veranstaltung war nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein für uns und unser Dorf bedeutendes gesellschaftliches Ereignis, das die Gemeinschaft stärkt und verbindet.“

Auch die Feuerwehr sowie befreundete Vereine beteiligten sich am Festumzug zur Abholung der Majestäten. Foto: Schützenverein Wackersleben

In ähnlicher Weise setzt sich dies in Wackersleben auch in den kommenden Monaten fort. Am 3. August ist der Schwimmbadverein mit der Open-Air-Nacht „Rock am Rettungsring“ an der Reihe; am 21. September steigt das Oktoberfest im Schützenhaus, und am 2. November veranstaltet der Sportverein seinen Sportlerball im Kaisersaal.