In Wanzleben läuft ab Montag wieder die Aktion Wunschbaum. Dabei werden für Kinder aus bedürftigen Familien Präsente gesammelt.

Wanzleben - Weihnachten ist Geschenkezeit - aber auch die Zeit der Besinnlichkeit. Wenn beides aufeinandertrifft - umso besser. Wenn es auch noch in der eigenen Region ist: noch besser. In Wanzleben ist das der Fall. Am Montag wird in der Verwaltung wieder ein Wunschbaum aufgestellt.

Die Wunschbaumaktion zugunsten bedürftiger Kinder, die einst Stadtmitarbeiterin Victoria Genz und ihre Mitstreiter ins Leben gerufen haben, geht damit in die sechste Runde. „Bei den Wünschen handelt es sich um kleinere, leicht erfüllbare Herzenswünsche der Kinder vom Säuglingsalter bis 17 Jahren im Wert von circa 20 Euro“, heißt es von der Stadt.

Für den Geschenkewunsch konnten sich bedürftige Familien auf einer Liste bei den sozialen Partnern der Stadt eintragen lassen. Wieder dazu gesellt sich auch das Kinderhaus „Rübeland“ in Seehausen. Für jedes Kind wurde jetzt von den Jungen und Mädchen der Kindertagesstätten in der Einheitsgemeinde ein Weihnachtsstern gebastelt. Am jeweiligen Stern ist dann auch der Wunsch des Kindes zu sehen.

Am Montag, 24. November, wird der Wunschbaum traditionell durch die Bürgermeisterin Grit Matz eröffnet. Er steht auf der Wartefläche vor dem Einwohnermeldeamt und ist während der Öffnungszeit für jeden, der einem Kind einen Wunsch erfüllen möchte, zugänglich. „Wir würden uns freuen, wenn Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen, den Wunschbaum besuchen, einen Stern pflücken und den Kindern zur Weihnachtszeit eine Freude bereiten“, heißt es weiter.

Im Jahr 2024 waren es schon 100 Kinder, die in den Genuss spezieller Weihnachtsgeschenke kamen. Noch bis zum 12. Dezember können dann die erfüllten Wünsche als Geschenk im Rathaus abgegeben werden.