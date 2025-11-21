Die Grundschule in Seehausen hat jetzt einen eigenen Schulsanitätsdienst gegründet. Warum das so besonders ist und was das genau eigentlich heißt.

Wenn Kinder Sanitäter werden: Schüler verarzten ihre Mitschüler jetzt selbst

Maddox, Tobias und Sofia (von links) lernen seit Neuestem, wie Erste Hilfe funktioniert und können damit als Schulsanitäter sogar ihre Mitschüler verarzten.

Seehausen - Einen Moment nicht aufgepasst, gestolpert, gefallen und schon blutet das Knie. Was eigentlich keine große Sache ist, ist für die Schüler der Grundschule „Ernst Sonntag“ in Seehausen jetzt aber doch etwas Besonderes. Denn nun dürfen diese Wunden offiziell von den speziell in der Ersten Hilfe ausgebildeten Jungen und Mädchen der Schule verarztet werden.