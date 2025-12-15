Für die Einheitsgemeinde Wanzleben hat sich im Kitabereich ein neuer Elternrat konstituiert. Für zwei Jahre sind sie nun das Sprachrohr in der Gemeinde.

Wanzleben hat neue Gesichter: Neuer Elternrat geht motiviert an die Arbeit

Vorsitzende der Gemeindeelternvertretung in Wanzleben ist Alexandra Meyer (l.), Kita „Regenbogen“ in Wanzleben. Kreiselternvertreter ist nun Stefan Nebeling aus der Kita „Bussi Bär“ in Groß Rodensleben.

Wanzleben/Klein Rodensleben - In der Einheitsgemeinde Wanzleben in der Börde hat sich kürzlich ein neuer Gemeindeelternrat gefunden. Elf von 16 gewählten Elternvertretern aus den Kindertagesstätten und Horten der Einheitsgemeinde sind der Einladung der Stadt Wanzleben-Börde zur konstituierenden Sitzung gefolgt.

Für den Wahlzeitraum vom Jahr 2025 bis 2027 darf die Gemeinde sich nun über neue engagierte Eltern im Gemeinde- und Kreiselternrat freuen.

Gleichzeitig wurde damit Anne Fabian als ehemalige Elternvertreterin des Hortes der Kita „Sarrezwerge“ in Wanzleben nach zweijähriger, aktiver Mitarbeit in der Kreiselternvertretung im Landkreis Börde verabschiedet.

Fachmoderatorin der Kindertagesstätten, Birgit Kottisch, betont dabei die Wichtigkeit einer vertrauensvollen und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Eltern sowie Pädagogen und Trägern. Im Rahmen der Elternvertretungen könne die Elternschaft ihre Interessen auf kommunaler Ebene ausüben - sowie ihr Anhörungs- und Zustimmungsrecht vor wichtigen Entscheidungen.

Verantwortung für Kinder: Neue Eltern im Rat haben Ideen für das neue Jahr

„Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich zur Wahl zu stellen, war groß, sodass die Wahlhandlungen engagiert durchgeführt werden konnten“, zeigt sich Kottisch begeistert. Vorsitzende der Gemeindeelternvertretung ist damit Alexandra Meyer aus der evangelischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Wanzleben. Zur Vertreterin wurde Jessika Kruschel aus der Kita „Biene Maja“ in Klein Rodensleben gewählt.

Zum Kreiselternvertreter wurde Stefan Nebeling aus der Kita „Bussi Bär“ in Groß Rodensleben gewählt. Vertreten wird er zukünftig von Svenja Kähsler aus der Kita „Sonnenschein“ in Hohendodeleben.

„Auch künftig wird es Themen geben, die aus den unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und diskutiert werden müssen“, sagt Kottisch. Erste Ideen sollen nun diskutiert werden. Dennoch sollten alle Entscheidungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien sein, betont die Fachmoderatorin der Kindertagesstätten.