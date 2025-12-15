weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Konzert des Schulchores: Alle Jahre wieder: Genthiner Gymnasium erstrahlt im Weihnachtsglanz

LIVE:
Weihnachtsmarkt in Wittenberg: LIVEZEIT mit Chris und Sängerin Annemarie Eilfeld
Weihnachtsmarkt in Wittenberg: LIVEZEIT mit Chris und Sängerin Annemarie Eilfeld

Konzert des Schulchores Alle Jahre wieder: Genthiner Gymnasium erstrahlt im Weihnachtsglanz

Bunte Lichter, festliche Klänge und festliche Stimmung – das Bismarck-Gymnasium entführte sein Publikum in eine musikalische Weihnachtswelt voller Herzenswärme, Humor und Besinnlichkeit.

Von Mike Fleske 15.12.2025, 16:30
Hell erleuchtet beeindruckten Nußknacker, Hirte, das Mädchen mit den Schwefelhölzern und der Weihnachtsbaum.
Hell erleuchtet beeindruckten Nußknacker, Hirte, das Mädchen mit den Schwefelhölzern und der Weihnachtsbaum. Foto: Mike Fleske

Genthin - Wenn in den Dezemberabenden aus den Fenstern der Aula in Haus I des Bismarck-Gymnasiums buntes Licht nach draußen scheint, wissen die Genthiner längst Bescheid: Es ist wieder Zeit für die Weihnachtskonzerte der Chöre des Gymnasiums. Diesmal wurden Nußknacker und Weihnachtsbaum lebendig.