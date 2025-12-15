LIVE:
Konzert des Schulchores Alle Jahre wieder: Genthiner Gymnasium erstrahlt im Weihnachtsglanz
Bunte Lichter, festliche Klänge und festliche Stimmung – das Bismarck-Gymnasium entführte sein Publikum in eine musikalische Weihnachtswelt voller Herzenswärme, Humor und Besinnlichkeit.
15.12.2025, 16:30
Genthin - Wenn in den Dezemberabenden aus den Fenstern der Aula in Haus I des Bismarck-Gymnasiums buntes Licht nach draußen scheint, wissen die Genthiner längst Bescheid: Es ist wieder Zeit für die Weihnachtskonzerte der Chöre des Gymnasiums. Diesmal wurden Nußknacker und Weihnachtsbaum lebendig.