Bunte Lichter, festliche Klänge und festliche Stimmung – das Bismarck-Gymnasium entführte sein Publikum in eine musikalische Weihnachtswelt voller Herzenswärme, Humor und Besinnlichkeit.

Hell erleuchtet beeindruckten Nußknacker, Hirte, das Mädchen mit den Schwefelhölzern und der Weihnachtsbaum.

Genthin - Wenn in den Dezemberabenden aus den Fenstern der Aula in Haus I des Bismarck-Gymnasiums buntes Licht nach draußen scheint, wissen die Genthiner längst Bescheid: Es ist wieder Zeit für die Weihnachtskonzerte der Chöre des Gymnasiums. Diesmal wurden Nußknacker und Weihnachtsbaum lebendig.