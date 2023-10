50. Berufsjubiläum Wanzleberin ist Buchhändlerin mit Leib und Seele

Die Buchhändlerin Margit Muschter aus Wanzleben feiert in diesem Jahr ihr 50. Berufsjubiläum in der Sarrestadt. Mit ihrem Geschäft ist sie im Laufe der Zeit zu einer echten Institution geworden. Sie zählt mittlerweile als Selbstständige zu den Urgesteinen in der Innenstadt.