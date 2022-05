Was passiert, wenn Intel auch ein Stück nach Wanzleben kommt

Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt, hat mit einer Spezialistengruppe die Region Wanzleben erkundet. Dabei ging es um die Intel-Giga-Fabrik.

Wanzleben - Der Landtagsabgeordnete Guido Heuer (CDU) hatte zu der umfangreichen Begehung in Teilen der Stadt Wanzleben und dem Sülzetal eingeladen. Die Gruppe, in der neben den Vertretern des Landkreises Börde auch Lokalpolitiker zu finden waren, zog praktisch einen Kreis um das künftige Intel-Werksgelände am Eulenberg herum.