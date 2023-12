Der Weihnachtsmann besucht die Mädchen und Jungen der Kita „Spatzennest“ in Langenweddingen. Osterweddinger unternehmen bringt Spendenscheck in Höhe von über 1.500 Euro mit.

Langenweddingen - Alle Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Spatzennest“ sitzen im Sportraum. Überall wird geflüstert. Jedes Kind hat vermeintlich schon einen roten Mantel draußen gesehen. Plötzlich steht der Weihnachtsmann tatsächlich in der Tür. Jetzt ist es mucksmäuschenstill. Auf Krücken und mit einem vollen Leinensack humpelt er in den Kita-Sportraum in Langenweddingen hinein. Setzt sich erst einmal hin. Verschnauft.

„Zu Hause, da bin ich bei all dem Spielzeug gestolpert und habe mir das Bein verknackst. Jetzt muss ich zusehen, dass ich das in diesem Jahr überhaupt alles schaffe. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Zimmer immer aufgeräumt zu halten – macht ihr das denn?“, fragte er durch seinen langen weißen Bart hindurch. Wie nicht anders zu erwarten bekam er ein lautes „Ja!“ als Antwort.

Schon seit über 30 Jahren spielt Siegfried Schopf aus Stemmern den Weihnachtsmann. „Ich mache das liebend gern für die Kindertagesstätten hier bei uns im Sülzetal. Es macht einfach Spaß, die strahlenden Kinderaugen zu sehen. Ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Tradition bei uns weiterlebt“, sagte er zur Redaktion der Volksstimme.

Ein großes Geschenk für alle

Nach dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ lud Weihnachtsmann Schopf die Kinder ein, zu ihm zu kommen. Jedes könne sich etwas Süßes aus seinem Leinensack herausnehmen. „Für euch alle zusammen habe ich aber auch noch ein Geschenk dabei. Eine neue Schaukel, hier für euren Sportraum.“ Es dauert keine zwei Minuten, da hing die Schaukel auch schon an der Decke. Nur wenige Sekunden später wurde kräftig geschaukelt.

Ursprünglich hatte der Weihnachtsmann auch noch ein großes Paket mit Bastelmaterial für die Kinder geplant. Das habe er aber bei all dem Trubel verlegt. Er versprach aber, dass es in Kürze in der Kita noch ankommen werde.

Theodor (5) war komplett fasziniert von dem Mann in Rot: „Ich bin total gespannt. Ich habe mir einen schwarzen Drachen gewünscht. Der kommt bestimmt noch.“ Auch Sofia (4) wollte kaum mit der Volksstimme sprechen. Der Weihnachtsmann war ihr wichtiger. „Ich habe mir ein Buch gewünscht. Mal sehen, ob er das heute schon dabei hat...“

Evi (5) traute sich dann sogar noch ganz nach vorne und verriet, dass sie die Frau des Weihnachtsmannes sein wolle. Da lachte der Weihnachtsmann verlegen in seinen Bart. Leider müsse er ihr einen Korb geben. Er habe schon eine Frau.

GKK-Geschäftsführer, Steve Nelson-Ludwig, überreicht den Spendenscheck an Kita-Leiterin Eisenkolb (l.) und die Vorsitzende des Kita-Fördervereins Schladitz. Foto: Udo Mechenich

Nicht nur die Kinder freuten sich an diesem Tag über den Besuch des Weihnachtsmanns in ihrer Kita. Auch der Geschäftsführer der Osterweddinger Firma „Gottschalk Klima Kälte“ (GKK), Steve Nelson-Ludwig, schaute vorbei. Er hatte einen Spendenscheck mit dabei. Vor Kurzem hatte er auf dem GKK-Betriebsgelände im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen eine Kinderweihnacht gefeiert. Der gesamte Erlös des Fests in Höhe von über 3.000 Euro spendet er jeweils zur Hälfte an die beiden Kindertagesstätten in Langenweddingen und Altenweddingen.

„Die Einnahmen unserer Kinderweihnacht haben unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Das Fest ist super eingeschlagen. Wir hatten nur positive Reaktionen“, berichtete Nelson-Ludwig im Gespräch mit der Volksstimme bei der Scheckübergabe in Langenweddingen im Spatzennest. Kita-Leiterin Conny Eisenkolb fand kaum Worte angesichts der Höhe der Spendensumme. „Das ist einfach mega. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als er mir den Betrag genannt hat.“

Auch die Vorsitzende des Fördervereins der Kita, Nicole Schladitz, war sprachlos. „Das ist richtig viel Geld. Als Dankeschön haben wir für das GKK-Team einen schönen Christstollen als Geschenk gekauft. Die Kinderweihnacht war eine tolle Idee.“