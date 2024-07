Auf dem Schornstein der alten Brennerei in Dreileben sollen die majestätischen Vögel angesiedelt werden. Jetzt sind die ersten Vorbereitungen dazu getroffen worden. Wie geht es weiter?

In schwindelerregender Höhe wird der Schornstein der Brennerei in Dreileben auf eine Höhe von 35 Metern gebracht.

Dreileben. - Störche sind in der Börde seit Menschengedenken heimisch. Schon die alten Germanen haben die majestätischen Vögel in der Nachbarschaft gekannt. In Dreileben sollen die Adebare jetzt wieder angesiedelt werden.