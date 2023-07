Wanzleben - Die Gemeinschaftsschule in Wanzleben hat kürzlich schon die zweite Zertifizierung des Berufswahlsiegels erhalten.

Die Auszeichnung wird von einer Initiative der Wirtschafts- und Sozialpartner von Sachsen-Anhalt. Gefördert wird diese vom Ministerium für Gesundheit, Arbeit, Soziales und Gleichstellung.

Die Freude bei der Auszeichnung war natürlich groß bei Schulleiter Steffen Armgart und seinen Mitstreitern. „Damit wird die Arbeit an unserer Schule gewürdigt, die wir seit zehn Jahren hier machen“, sagt er. Die Gesamtschule in Wanzleben gehört damit zu elf Lehranstalten in Sachsen-Anhalt, die auf diese Weise ausgezeichnet wurden. Die nunmehr schon zweite Zertifizierung unterstreiche den besonderen Weg, denn man in der Sarrestadt gehe. Die Mitarbeiter der Schule haben bereits zum dritten Mal die Zertifizierung erhalten. Grund dafür sind die besonderen Wege, die bei der Berufsorientierung gegangen werden, in Zusammenarbeit mit etlichen Betrieben aus der Region.

Das Berufswahl-Siegel – gilt für weitere sechs Jahre – ist ein Zertifikat für Schulen, die ihre Schüler in vorbildlicher Weise auf die Arbeitswelt vorbereiten. Es wird in allen Bundesländern verliehen. Die Siegel-Akteure in Sachsen-Anhalt engagieren sich seit vielen Jahren in einem bundesweiten Netzwerk . Dieses Netzwerk fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen und die Erarbeitung gemeinsamer Leitlinien und Standards. Die Koordination des Netzwerkes liegt in den Händen von Schulewirtschaft Deutschland.

Das Berufswahl-Siegel ist als Instrument in die Konzeption zur systematischen Berufsorientierung in Sachsen-Anhalt eingebunden. Der gegenseitige Bezug der verschiedenen berufsorientierenden Angebote soll für die Nutzerinnen und Nutzer sichtbar sein. Projektträger ist der Ausbildungsverbund Olefinpartner gGmbH Schkopau. In Siegel-Schulen werden die Jugendlichen zielorientiert auf die Arbeitswelt vorbereitet. Die Initiative kann dazu beitragen, die Quote von vorzeitigen Lösungen von Ausbildungsverträgen zu senken.