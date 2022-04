Wie es mit den Wartezeiten beim Impfen in der Region Wanzleben aussieht

Im gesamten Landkreis Börde wird auch zwischen den Feiertagen fleißig weiter geimpft. Die jeweiligen Impfstellen halten weiterhin die gewohnten Angebote vor. Das trifft auch auf Wanzleben und Eilsleben zu. Zum Start gab es überall Probleme, doch wie ist der aktuelle Stand in Sachen Wartezeiten?

Kerstin Kosmehl von Sozialen Zentrum des DRK-Kreisverbandes in Wanzleben holt sich ihre Boosterimpfung im „Alten Bahnhof“ ab.

Wanzleben/Eilsleben - Der DRK-Kreisverband Wanzleben bietet gleich zwei Impfstellen an, und zwar in der Sarrestadt und in Eilsleben.