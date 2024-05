Osterweddingen. - Zu einem Brandeinsatz wurden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Osterweddingen am 1. Mai 2024 um 11.04 Uhr gerufen. In der Nähe der Pasterbrücke am Sülzeradweg Richtung Dodendorf brannte ein Baum, meldete die Feuerwehr dazu. Die Feuerwehrleute rückten dorthin mit einem Löschzug aus. Noch während der Anfahrt erreichte die Feuerwehr ein zweiter Alarm. Der Unglücksort lag hier an der Straße zur Badeanstalt in der Nähe der alten Badeanstalt von Osterweddingen gibt.

Durch den dichten Bewuchs war das Finden des brennenden Baums zunächst etwas schwierig. Durch Hinweise von Passanten konnte der Brand dann gefunden und die Löschmaßnahmen eingeleitet werden, so die Feuerwehr. Es brannte ein abgestorbener, noch stehender Baum. Der Baum wurde gelöscht und anschließend mit der Motorkettensäge gefällt. Nach dem Ausbringen von mehr als 2.000 Liter Wasser wurden dann die Überreste des Baumes und das Umfeld abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und der Rückweg ins Gerätehaus angetreten.

Mit einem Tanklöschfahrzeug, dem Löschfahrzeug mit Drehleiter und dem Einsatzleitwagen begaben sich die Kameraden danach zum zweiten Brandort. Hier brannte vertrocknetes Gras. Zum Löschen nutzten die Kameraden den „Schnellangriff“. Dieses Einsatzverfahren kommt beim unverzüglichen Vorgehen bei Außeneinsätzen zum Tragen.

Gegen 13.29 Uhr folgte ein erneuter Alarm. Grund war wieder ein Vegetationsbrand. Erneut rückte der Löschzug aus. Auf einer Länge von rund 20 Meter brannte trockenes Gras und Schilf in der Nähe der alten Badeanstalt. Die Ausbreitung zu verhindern, war hier die vordringliche Aufgabe.

Auch die Polizei wurde über die Brände informiert. Nach wiederholten Bränden dieser Art haben die Beamten der Polizei jetzt Ermittlungen aufgenommen. Innerhalb eines Monats wurde die Feuerwehr von Osterweddingen zu sechs derart gelagerten Einsätzen gerufen. Die Aufklärung ist nun Aufgabe der Polizei.

Sollte die Polizei einen Schuldigen für die Brände der vergangenen Tage finden, so ist es möglich, dass diesem die Kosten für die Einsätze in Rechnung gestellt werden, so die Feuerwehr.