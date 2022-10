Kleine Galerie Wieder künstlerisches Leben in Druxberges alter Schule

Es zieht wieder Kunst ein in Druxberges „Kleine Galerie“. In erster Linie dient der alte Schulraum derzeit als Tanzstudio. Ab und an aber beherbergt er auch eine Ausstellung, wie es der Kunst- und Kulturverein bis 2019 hier praktiziert hat. So auch in den kommenden Herbstferien.