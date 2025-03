Die Region Wanzleben entwickelt sich langsam zum Paradies für die majestätischen Vögel. In Dreileben und Klein Germersleben sind Nester errichtet worden. Andere Orte ziehen nach.

Naturschutz in der Region Wanzleben

Ein Storch hat den neuen Horst in Dreileben schon unter die Lupe genommen. Ob ihm das Angebot gefällt, muss aber abgewartet werden.

Dreileben. - Etliche Störche sind in diesem Jahr schon beizeiten in die Börde gekommen. Derzeit mustern sie die vorhandenen Horste und treffen ihre Auswahl. In Dreileben ist erst im zurückliegenden Jahr ein Nest gebaut worden. Wird es auch angenommen?