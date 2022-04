Zimmerbrand im Eggenstedter Heim für Flüchtlinge

Eggenstedt - Ein Brand in einem Heim für Flüchtlinge in der Straße Am Teich in Eggenstedt hat am Sonnabend die freiwillige Feuerwehr und die Polizei in Atem gehalten. Gegen 3.40 Uhr wurde das Feuer von einem Anwohner bemerkt. Der alarmierte die Polizei und die wiederum verständigte die Rettungsleitstelle. Gegen 3.45 Uhr machten sich die Kameraden auf den Weg, den Brand zu löschen. Vor Ort wurde festgestellt, dass Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des Gebäudes schlugen. Bei der Brandausbruchsstelle soll es sich nach ersten Erkenntnissen um ein nicht zu Wohnzwecken genutztes Zimmer gehandelt haben.