In einem Flüssiggaslager in Wanzleben ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall gekommen. Bei Umfüllarbeiten waren etwa sechs Tonnen Gas ausgetreten. Foto: Hagen Uhlenhaut

In einem Flüssiggaslager in Wanzleben ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Bei Umfüllarbeiten traten sechs Tonnen Gas aus.

Wanzleben l Beim Umfüllen von einem Tanklastwagen in ein Lagertank sind am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf dem Gelände des Westfalen Flüssiggaslagers in der Alten Tonkuhle in Wanzleben etwa sechs Tonnen giftiges Kohlendioxid ausgetreten. Arbeiter wurden dabei nicht verletzt. Wie Wanzlebens Stadtwehrleiter Burkhard Wegner sagte, setzten die Einsatzkräfte zunächst einen Hochleistungslüfter ein, der das Gas weg blies, um die Sicht auf den Lkw zu ermöglichen.

Dann schlossen die Kameraden unter Atemschutz in Absprache mit der Firma und dem Fahrer des Tanklastzuges ein Ventil, so dass kein Kohlendioxid mehr austreten konnte. Dabei trugen sie Kälteschutzhandschuhe, da sich am Absperrhahn Trockeneis gebildet hatte. Messungen der Feuerwehr am Gaslager und in einer benachbarten Werkstatt ergaben erhöhte CO2-Werte, die nach Wegners Worten aber unbedenklich waren.