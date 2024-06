Gesangverein in Trautenstein feiert Jubiläum

Der Männergesangverein Eintracht Frohsinn aus Trautenstein feiert in diesem Jahr sein 155-jähriges Bestehen.

Trautenstein. - 155 Jahre - so lange existiert der Männergesangverein Eintracht Frohsinn Trautenstein bereits. Grund genug, einen Blick in die traditionsreiche Geschichte des Vereins zu werfen und zu sehen, wie es um die Zukunft des Gesangvereins und der Chöre in der Region steht.