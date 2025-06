Mitten in der Nacht mussten alle Mieter einen Wohnblock in Wernigerode verlassen: Im Treppenhaus war ein Feuer ausgebrochen. Wie ihre schnelle Rückkehr möglich wurde und wie hoch der Schaden ist.

Feuer in Wohnblock in Wernigerode: Mieter kehren nach schneller Sanierung zurück

Dieser Wohnblock in Wernigerode musste wegen eines Brandes im Treppenflur evakuiert werden.

Wernigerode. - Gute Nachrichten für 24 Mieter eines Wohnblocks im Harzblick: Nachdem sie in der Nacht zum Samstag, 14. Juni, wegen eines Brandes ihr Zuhause in dem Wernigeröder Plattenbaugebiet räumen mussten, können sie schneller als erwartet zurück. Die Bewohner des evakuierten Sechsgeschossers hatten vorübergehend in Hotels und bei Verwandten eine Bleibe gefunden.