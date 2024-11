Sorge. - Am Samstag, 9. November 2024, ist es nunmehr 35 Jahre her, dass die Mauer fiel und die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland geöffnet wurde. Das Grenzmuseum in Sorge nimmt den Jahrestag zum Anlass, mit einem dreiteiligen Festakt an diesen historischen Moment zu erinnern. Dafür wird eine einmalige Ausstellung zu sehen sein.

