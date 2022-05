9-Euro-Ticket: Was Fahrgäste in Bussen und Bahnen im Harz erwartet

Müssen sich Einheimische und Touristen im Harz ab Juni in überfüllte Züge und Busse quetschen? Oder wird das 9-Euro-Ticket zum Flop? Womit Anbieter vor dem Start rechnen.

Halberstadt/Wernigerode - Droht in Harzer Bussen und Bahnen zum Start des 9-Euro-Tickets am Mittwoch (1. Juni) Chaos? Davon gehen die Anbieter im öffentlichen Personennahverkehr in Halberstadt und Wernigerode nicht aus, sehen sich aber vor vielen Unwägbarkeiten.