Wernigerode von seiner süßesten Seite: In der Harz-Stadt ist gerade das Schokoladenfestival Chocolart gestartet. Aussteller und Aktionen beweisen noch bis zum Sonntag, wie vielfältig die Süßigkeit ist - und das sie mächtig Gewicht auf die Waage bringt.

Chocolart in Wernigerode eröffnet

Wernigerode. - Wie viel bringt ein Wissenschaftsminister auf die Waage? Mit der Beantwortung dieser Frage ist das Schokoladenfestival Chocolart in Wernigerode eröffnet worden.

Noch bis zum Sonntag, 3. November, präsentieren sich als 50 Chocolatiers, Konditoren und Co. aus dem In- und Ausland, wie vielfältig die Köstlichkeit aus Kakao eingesetzt werden kann - ob als Praline, Kuchen, in Sekt und Wein, als Farbe für süße Gemälde oder als Gegengewicht für einen Minister.

Dafür nimmt Armin Willingmann (SPD, Mitte) am Mittwoch auf einer riesigen Waage Platz. Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD, links), Tourismuschef Andreas Meling, Schokoladenkönigin Ruth I. und das Schokoladenmädchen (rechts) helfen tatkräftig beim Aufwiegen - immerhin geht es um einen guten Zweck.

Die Schokolade wird zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder Harz versteigert. 700 Euro sind bei der Aktion zusammengekommen, informiert die WTG.