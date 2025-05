Wernigerode. - Fast genau ein Jahr ist vergangen, seitdem ein Großbrand den Tedi-Markt an der Ilsenburger Straße in Wernigerode vernichtete. Nun gibt es Neuigkeiten aus der Zentrale des Discounters für Bastelbedarf, Haushalts- und Drogerieartikel in Dortmund, wie es mit dem Standort in der Harz-Stadt weitergeht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.