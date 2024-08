In den Ämtern der Stadt Oberharz am Brocken stehen Veränderungen an. Bis März hören mehrere Mitarbeiter auf, auch Amtsleiter gehören dazu. Zudem sollen bestehende Strukturen geändert werden.

Das Verwaltungsgebäude der Stadt Oberharz am Brocken in Elbingerode.

Stadt Oberharz am Brocken. - In der Verwaltung der Stadt Oberharz am Brocken steht ein Generationswechsel an: Gleich mehrere Stellen in der Verwaltung werden innerhalb des nächsten halben Jahres frei werden. Bis Ende März 2025 hören acht Mitarbeiter auf, betroffen sind drei Ämtern.