In Quedlinburg im Landkreis Harz ist ein Betrunkener mit seinem Auto auf einen Sanitäter zugefahren. Dieser konnte nur knapp ausweichen.

Quedlinburg (dpa) l Ein Betrunkener ist in Quedlinburg (Landkreis Harz) in sein Auto gestiegen und auf den Mitarbeiter eines Rettungsdienstes losgefahren, der ihn aufhalten wollte. Der Helfer konnte sich am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes nur mit einem Sprung auf die Seite retten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach blieb der Helfer unverletzt.

Den Angaben zufolge hatten Zeugen die Rettungskräfte zu dem Parkplatz gerufen. Der 76-Jährige habe Hilfe abgelehnt und sei in sein Auto gestiegen. Auch weitere Verkehrsteilnehmer seien gefährdet worden. Mit mehreren Streifenwagen suchte die Polizei nach dem Senior. Wenig später wurde er zu Hause angetroffen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Alkoholtest ergab rund 1,6 Promille Atemalkohol.