Liebe Leser,ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist – aber ich bin dieses Jahr das All-you-can-eat-Buffet für Mücken. Während andere entspannt im Garten sitzen, sitze ich da und kratze. An Knöcheln, am Ellenbogen, hinterm Ohr. Eine Mücke reicht – und ich bin verloren.

Natürlich habe ich alles ausprobiert, was das Jucken angeblich lindert: Cremes, Gels, Roll-ons und sogar diese elektrischen Stichheiler. Spoiler: Nichts davon half so richtig.

Neulich bekam ich dann einen Tipp. Von einer Neunjährigen. Ganz ernst sagte sie: „Mach Zahnpasta drauf!“Ich schaute sie an wie jemanden, der gerade empfohlen hat, bei Liebeskummer Küchenschwämme zu umarmen. Ich wollte lachen. Zum Glück tat ich’s nicht – denn sie hatte recht.

Ich tupfte Zahnpasta auf die Stiche. Das Jucken ließ sofort nach. Ich sah am Ende des Abends zwar aus wie ein Dalmatiner – überall weiße Zahnpastaflecken. Aber das juckte mich nicht.

Seitdem frage ich mich: Warum hat mir das niemand früher gesagt? Warum verschwenden wir Jahre mit Kühlgels, die riechen, als hätte man einen Chemiebaukasten inhaliert? Ich finde: Das könnte ruhig auch auf den Zahnpasta-Tuben stehen. „Hilft gegen Zahnbelag. Und gegen Mückenstiche.“

Es lohnt sich eben, auch mal auf die Jugend zu hören - selbst wenn sie noch Milchzähne haben.

In diesem Sinne: Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende ohne Stiche – und wenn doch, wissen Sie ja jetzt, was hilft.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Was Magdeburg zu bieten hat

Indie-Folk aus den USA: In der Karl-Schmidt-Straße 42 findet am Sonnabend, 12. Juli 2025, um 20 Uhr ein Konzert mit dem US-amerikanischen Musiker Brookln Dekker statt.

Nacht(ver)führung im Herrenkrugpark: Am Samstag, 12. Juli 2025, beginnt um 19 Uhr eine Führung mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld durch den Herrenkrugpark, ausgehend von der Endstelle der Straßenbahnlinie 6. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro. Die Tickets sind über das Bestellformular unter www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391-602809 erhältlich. Es gibt keine Ermäßigungen. Die Teilnahme ist erst ab einem Alter von 12 Jahren möglich.

Public Poetry Scream vor dem Hundertwasserhaus: Am Sonnabend, 12. Juli 2025, beginnt um 14 Uhr die erste Ausgabe der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Public Poetry Scream“ auf dem Erhard-Hübener-Platz vor dem Hundertwasserhaus in der Breiter Weg 8–10. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Live-Musik am Elbufer: Musik am Wasser, Stimmung unter freiem Himmel heißt es am Sonnabend, dem 12. Juli, vorm Daniel's . Ab 19 Uhr lädt die Veranstaltungsreihe „Musik am Elbufer“ in die Werner-Heisenberg-Straße 1 ein – der Eintritt ist frei. Für den passenden Sound sorgt die Band Flunder mit einem Set aus rockigen Balladen und jeder Menge Gefühl.