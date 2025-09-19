weather wolkig
  4. Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt: Neue Infostelle mit öffentlicher Toilette im Oberharz geplant: Was Touristen ab 2026 in Tanne erwartet

Eine Kombination aus Bushaltestelle und Informationsstelle, eine Toilette, Spielgeräte: In der Ortsmitte des Oberharz-DorfsTanne soll 2026 nahe des Wanderparkplatzes ein neuer touristischer Hotspot entstehen.

Von Matthias Distler 19.09.2025, 18:45
An dieser Stelle in Tanne soll die neue touristische Informationsstelle, kombiniert mit einer Bushaltestelle, entstehen.
An dieser Stelle in Tanne soll die neue touristische Informationsstelle, kombiniert mit einer Bushaltestelle, entstehen. Foto: Matthias Distler

Tanne. - Es ist eines der größten Projekte der vergangenen Jahre für den kleinen Oberharz-Ort: In Tanne sollen 2026 eine touristische Informationsstelle an der Bundesstraße 242 entstehen und ein selbstreinigendes WC am Wanderparkplatz aufgestellt werden.