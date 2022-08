An Wernigerodes Grundschulen setzt sich im neuen Schuljahr 2022/23 ein Trend fort

An den sechs Grundschulen in Wernigerode gibt es 2022/23 mehr als 200 neue Erstklässler. Das sind die wichtigsten Zahlen und Fakten in der Harz-Stadt zum Start ins neue Schuljahr.

An sechs Grundschulen in Wernigerode werden am Wochenende 246 Erstklässler begrüßt.

Wernigerode - Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag (25. August). 246 Erstklässler starten in Wernigerode aber erst am Wochenende in eine neue Lebensphase – 22 davon an der Freien Grundschule, 224 an kommunalen Schulen.