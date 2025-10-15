weather starkbewoelkt
Abteilungen wie Boxen und Badminton des Wernigeröder Sportvereins Rot-Weiß trainieren im Sportzentrum Gießerweg. Warum der mitgliederstärkste Verein der Harz-Stadt um seine Heimat bangt und mit welchem Plan er darauf reagiert.

Von Holger Manigk 15.10.2025, 06:15
Im Sportzentrum Gießerweg in Wernigerode trainieren mehrere Vereine aus der Harz-Stadt.
Wernigerode. - Die Gerüchteküche um einen Verkauf der Sporthalle am Gießerweg in Wernigerode brodelt. Nun gibt der Präsident des wichtigsten Nutzers, des Wernigeröder Sportvereins Rot-Weiß (WSV), Auskunft über die Pläne.