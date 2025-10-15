Abteilungen wie Boxen und Badminton des Wernigeröder Sportvereins Rot-Weiß trainieren im Sportzentrum Gießerweg. Warum der mitgliederstärkste Verein der Harz-Stadt um seine Heimat bangt und mit welchem Plan er darauf reagiert.

Angst um Gießerweg-Sportzentrum: Das plant Wernigerodes größter Verein für die marode Halle

Im Sportzentrum Gießerweg in Wernigerode trainieren mehrere Vereine aus der Harz-Stadt.

Wernigerode. - Die Gerüchteküche um einen Verkauf der Sporthalle am Gießerweg in Wernigerode brodelt. Nun gibt der Präsident des wichtigsten Nutzers, des Wernigeröder Sportvereins Rot-Weiß (WSV), Auskunft über die Pläne.