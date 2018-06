Unbekannte haben am Samstagvormittag einen Anschlag auf die Bahnstrecke Ilsenburg-Stapelburg verübt. Der Bahnverkehr ist eingestellt.

Ilsenburg l Unbekannte haben am Samstagvormittag einen Anschlag auf die Bahnstrecke zwischen Ilsenburg und Stapelburg verübt. Nach ersten Angaben der Bundespolizei wurde im Gleisbereich ein Reifen in Brand gesetzt. Zudem sei flüssiger Beton auf die Gleise gekippt worden. Außerdem wurden Kabel der Sicherungsanlagen entzündet. Der Bahnverkehr auf dem eingleisigen Streckenabschnitt ruht seit etwa 10.05 Uhr. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Fahrdienstleiter bemerkt Brand

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, sei der Anschlag gegen 10 Uhr von einem Fahrdienstleiter bemerkt worden, nachdem Sicherungstechnik ausgefallen und Signalanlagen automatisch auf Rot gefallen waren. Durch diese automatische Streckensperrung wurde zugleich verhindert, dass Züge und Reisende in Gefahr gerieten. Nach Informationen der Volksstimme wurde der Anschlag - davon spricht die Bundespolizei ganz konkret - unweit von Stapelburg in der Nähe eines Feldwegs verübt.

Beton auf die Gleise gekippt

Demnach hätten bislang Unbekannte einen Kabelschacht geöffnet und Leitungen in Brand gesetzt sowie im Gleisbereich einen Reifen entzündet. Ferner sei eine Schiene auf rund 70 Zentimetern Länge mit flüssigem Beton - möglicherweise schnell aushärtenden einbetoniert worden. Möglicherweise wurden auch Betonplatten genutzt, um die Gleise zu blockieren. Details sind dazu bislang unklar.

Hex richtet Schienenersatzverkehr ein

Der Bahnverkehr ist auf der eingleisigen Strecke zwischen Ilsenburg und Stapelburg aktuell komplett eingestellt. Der Harz-Elbe-Express (Hex), so Sprecher Thomas Kleinrensing, habe zwischen Ilsenburg und Vienenburg Schienenersatzverkehr eingerichtet. "Wie lange die Sperrung dauert, ist nicht abzusehen. Wir informieren aktuell über unsere Internetseite."

Hubschrauber kreist über Strecke

Vor Ort sind Bundespolizei, Staatsanwaltschaft und Feuerwehr im Einsatz. Über dem Bereich kreist auch ein Hubschrauber - neben der Suche nach den bislang flüchtigen Tätern gehe es auch darum, die Bahnstrecke nach weiteren Anschlagspunkten abzusuchen.

Gibt es Parallelen zu Demos in Goslar?

Bislang ist laut Bundespolizei unklar, wer hinter dem Anschlag steckt. Möglicherweise gibt es Parallelen zu einer am Samstag in Goslar stattfindenen rechtsgerichteten Veranstaltung und angekündigten Gegendemonstrationen. Die Polizei prüft dem Vernehmen nach Zusammenhänge. Zumindest denkbar sind auch Verbindungen zu der am Mittwoch kommender Woche in Quedlinburg beginnenden Konferenz der Innenminister der Länder.

Verdächtiger Gegenstand im Gleis

Zu Gerüchten, wonach vor Ort ein Bekennerschreiben aufgetaucht ist, wollte sich die Sprecherin der Bundespolizei noch nicht äußern. Nach Informationen der Volksstimme soll vor Ort wohl ein Zettel mit Hinweisen auf weitere Gefahrenpunkte im Streckenverlauf gefunden worden sein. Tatsächlich soll ein weiterer verdächtiger Gegenstand im Gleisbereich gefunden worden sein. Um dessen tatsächliches Gefahrenpotenzial zu prüfen und eine Gefahrdung sicher auszuschließen, wurden in den Mittagsstunden Experten für unbekannte Brand- und Sprengsätze der Bundespolizei aus Leipzig hinzugezogen. Daher war gegen 14.30 Uhr noch nicht ansatzweise absehbar, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Unmut über schleppende Informationen

Unmut über die Zugausfälle gab es unter Fahrgästen am Wernigeröder Hauptbahnhof. "Wir haben zwei Stunden gewartet, jetzt geben wir auf", sagte ein Reisender, der mit seiner Frau 10.42 Uhr in Richtung Aschersleben fahren wollte. Immerhin hätten sie anstandslos ihr Geld erstattet bekommen, hieß es. Sie hätten sich allerdings mehr und schnellere Infos von der Bahn gewünscht. Der Informationsschalter der Bahn wurde um 11.45 Uhr planmäßig geschlossen.