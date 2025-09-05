Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II vor 36 Zuschauern gegen den SV Lok Aschersleben mit einem überlegenen 7:1 (3:1) durch.

Sargstedt/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II nach einem klaren Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 7:1 (3:1) bezwungen.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Jannis Göring das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

Minute 16 SG Sargstedt / Germania HBS II gleichauf mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Enge, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu erweitern (86.). Die Halberstädter haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Kühnau (37. Holstein), Abazid (46. Schindler), Hotopp, Michl, Albrecht, Natow, Richter (71. Roßmann), Henning (41. Hartmann), Herbst (54. Kurzbach), Enge

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Stemmler (33. Fricke), Scherf, Ivanchenko, Göring, Miroshnichenko, Gurr (27. Schimpff), Block, Ivanchenko (21. Thon), Breyer, Stopin

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36