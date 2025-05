Die Arbeiten an der Oberteichstraße in Stiege sind gestartet. Während zunächst die Bordanlage erneuert wird, soll im Anschluss die kaputte Straße an sich saniert werden. Dafür wird die Strecke gesperrt.

In der Oberteichstraße in Stiege wird aktuell gebaut. Zurzeit werden die Bordanlagen erneuert.

Stiege. - Risse, Löcher, Schutt und Unebenheiten. Die Oberteichstraße in Stiege befindet sich seit langer Zeit in einem katastrophalen Zustand. Nun soll damit Schluss sein. Die für dieses Jahr angekündigten Arbeiten an der Straße in dem Oberharz-Ort haben begonnen.