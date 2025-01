Arbeiten an Rundweg werden fortgesetzt Desolate Straße im Harz soll saniert werden: Was Stieger 2025 erwartet

Kaputte Straßen, die saniert werden sollen, bevorstehende Feste und ein spezielles Jubiläum. Ortsbürgermeister Marko Brandt (Freie Wählergemeinschaft Oberharz) spricht im Interview über das, was in Stiege in den kommenden Monaten geplant ist.